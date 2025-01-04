【モデルプレス＝2025/01/04】モデルの高橋ユウが2025年1月4日、自身のInstagramを更新。長男・禅清くんのテレビ出演を報告した。【写真】高橋ユウ、テレビデビューする長男◆高橋ユウ、長男のテレビ出演を報告高橋は「長男禅清が『はじめてのおつかい』に挑戦させていただきました」と長男が6日に放送される日本テレビ系「はじめてのおつかい 新春！小さな大冒険SP 2025」（19時〜21時54分）に出演することを報告。禅清くんの笑顔