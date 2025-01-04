【モデルプレス＝2025/01/04】声優の神谷浩史が、3日に放送されたラジオ番組「東映公認 鈴村健一・神谷浩史の仮面ラジレンジャー」（文化放送／24：30〜25：00）に出演。女優の逢沢りなとの結婚を報告した。【写真】神谷浩史と結婚 逢沢りなとは◆神谷浩史、逢沢りなとの結婚報告2人は元日に結婚を発表。双方のファンから驚きと祝福の声が上がっていたが、神谷は今回のラジオの冒頭で「逢沢りなさんと入籍しまして」と改めて報告し