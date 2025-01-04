タレント・藤本美貴（39）とお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）が4日、フジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前10・25）に出演。子供の幼稚園が同じ芸能人夫婦を明かした。同番組は藤本と庄司夫婦の料理バラエティー。今回は元K―1世界王者でタレントの魔裟斗と女優・矢沢心夫妻をゲストに招き、一緒に料理をしながらトークを展開した。今年で結婚19年目を迎える魔裟斗・矢沢夫妻。庄司＆藤本家と同じ世代の3人の子