西武、巨人、オリックスで通算525本塁打を放った清原和博氏（57）が3日放送のBSフジ「プロ野球レジェン堂徳さんエモやんの新年言いたい放談」にゲスト出演。「死をイメージする」ほど衝撃的だった剛腕との名勝負を振り返った。「一番衝撃的だった」として日米通算201勝の野茂英雄氏（現パドレスアドバイザー）の名前を挙げた清原氏。番組MCのフリーアナウンサー・徳光和夫から「伊良部はどうでした？」とロッテ、ヤンキー