◇第103回全国高校サッカー選手権準々決勝前橋育英1―0堀越（2025年1月4日フクアリ）前橋育英（群馬）が関東対決を制し、初優勝した17年度以来7大会ぶりの4強入りを決めた。0―0の後半15分にFWオノノジュ慶吏（3年）が先制弾。シュートのこぼれ球に反応し、狙い澄ました右足でゴールネットを揺らした。1回戦の米子北戦、2得点をマークした3回戦の帝京大可児戦に続く今大会4点目。初戦で左腰付近を痛めて2回戦を欠場