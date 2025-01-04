J1浦和は4日、クロアチア1部のディナモ・ザグレブへ期限付き移籍していたDF荻原拓也（25）の復帰を発表した。昨年1月にディナモ・ザグレブへの期限付き移籍が発表された荻原は、欧州CLデビューとなった同9月のバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）戦でいきなりゴール。足首捻挫などの影響もあって今季公式戦は12試合1得点にとどまっていた。移籍期間が1月20日で満了を迎える中、浦和は早い段階から復帰を要請していた。クラブを