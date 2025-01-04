3日、連邦議会での就任宣誓式に参加した民主党のサラ・マクブライド下院議員（左）＝ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】3日発足した米連邦議会の新議会で、民主党のサラ・マクブライド下院議員がトランスジェンダーを公表する初の議員になった。米メディアによると、LGBTQ（性的少数者）を公言する議員は計13人に上る。一方、女性議員はわずかに減少。民主党の女性議員数が共和党を大きく上回り、その差が鮮明となった。