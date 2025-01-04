第101回箱根駅伝は、青山学院大学が2年連続8回目の総合優勝を達成。思わぬ裏話が明かされました。優勝メンバーが3日、日本テレビ系『完全密着！箱根駅伝』に生出演。「レース直後の今だからこそ話せるここだけの話」を聞かれ、3区を走った鶴川正也選手(4年)が「実は若林(宏樹)くんと少しけんか中で……」とまさかの告白をします。鶴川選手は、5区を走った同学年の若林宏樹選手(4年)にインスタグラムをブロックされていると話し、「