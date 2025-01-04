黒猫のくろさん（当時、推定2歳）とX（旧Twitter）ユーザーのみけさん・くろさん（@KMS3610）との出会いは、まさに突然のことでした。【写真】子猫を連れて現れました2023年6月26日、飼い主さんがリビングでくつろいでいると、隣家の裏手に4匹の子猫と母猫が現れたのです。「家のまわりで野良猫を見ることはなかったので、とても驚きました。外は暑く、雷雨も多い時期だったため、どうしたものかと悩んだのを覚えています」その後