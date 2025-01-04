直近の各種販売データから、中国の2025年の新エネルギー車市場を展望してみよう。中国では14〜19年に新エネルギー車（EV、PHEV、燃料電池車）メーカーが60社以上設立された。登記だけに終わったペーパーカンパニーは400社を超えた。これら「造車新勢力」と国有、民営の従来型企業（ガソリン車を製造している企業）、外資合弁企業、さらに異業種参入組による大混戦が展開されたが、どうやら収束に向かいつつある。24年の乗用車市場