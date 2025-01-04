ガイナーレ鳥取は4日、ブラウブリッツ秋田からFW半田航也(26)の期限付き移籍加入を発表した。半田は秋田県出身で、ブラウブリッツ秋田の下部組織から大学サッカーを経由して、2020年に特別指定で帰還。翌21年に正式入団し、2年間でJ2リーグ16試合2得点にとどまる。2023年は期限付き移籍先のヴェルスパ大分でJFL19試合7得点を記録も、復帰した昨季はJ2で10試合2得点止まり。2025年、2度目の期限付き移籍でJ3鳥取へ向かうこととなっ