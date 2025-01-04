U-15、U-16、U-17、U-20、U-22、U-23、U-24韓国代表に選ばれてきた24歳だ。母国の蔚山HD FC、大田ハナシチズン、ソウルイーランドFCで活躍し、2022年からは仙台、24年は鳥栖でプレーしたDFキム・テヒョンが、鹿島に完全移籍で加入する。【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！「日本を代表するビッグクラブの一員になれることを誇りに思います」クラブの公式サイトを通じてそう