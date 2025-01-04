歌手の和田アキ子（74）が4日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。歌手の氷川きよし（47）について語った。番組で昨年デビュー25周年を迎えた氷川を取り上げると、和田は「もう25年たつんだ」としみじみ。氷川は22年の紅白を最後に歌手活動を休止したが、昨年8月に25周年コンサートで1年8カ月ぶりに歌手活動を本格的に再開したと伝えられると「奇麗になったりして」