女優・上白石萌歌（24）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。1日放送のテレビ朝日「芸能人格付けチェック！2025お正月スペシャル」で話題となった“髪形”について言及した。上白石で話題になったのが、その髪形。ネット上では「世界一かわいい」「上白石萌歌ちゃん新しい髪形にして凄くかわいい」「上白石萌歌ちゃんずっと可愛いけど萌歌史上一番可愛いと思ってる。いや、どんな髪形も可愛いんだけども」「画面に萌歌