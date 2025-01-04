元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（45）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の矢沢心（43）と水着姿を披露した。【写真あり】「お二人ともスタイル抜群」水着姿を披露した魔裟斗＆矢沢心夫妻魔裟斗は「ハッピーニューイヤー」「今年の年越しは韓国へ！」のコメントともに、妻の矢沢との写真を投稿した。サーフパンツを履いた魔裟斗は、腹筋が浮かび上がった鍛えられた肉体を披露。矢沢はオールブラックコーデで