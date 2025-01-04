女優橋本環奈（25）が3日、NHK「みんあのベスト紅白生放送！お正月スペシャル」（午後7時20分）に出演。41年ぶり2度目の紅白歌合戦に出場したTHE ALFEEについて「かわいかったんです」と笑顔で話した。過去を含めて初出場の歌手やグループを紹介するコーナーでは、1983年に「メリーアン」で初出場したときの映像を流した。VTR明けで桑子真帆アナ（37）から「印象に残ったのはありますか、橋本さん」と聞かれて「それこそ、THE AL