2024年は「フジドリームエアラインズ」がコロナ禍をくぐり抜けて元に戻りつつあります。主力の物流も「2024年問題」が叫ばれた中、日本の真ん中に位置する静岡という地の利を生かし、早くからスイッチ輸送に取り組んできた成果が出てきています。 しかし25年は地政学的にも何が起こるか分からない時代となり、荒れる年になるのではないかと心配しているところです。我々も世界の動きを常に注視し、気を引き締めています