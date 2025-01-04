１日、三坊七巷で無形文化遺産の伝統舞踊「泉州拍胸舞」や「火鼎公火鼎婆」を見物する人々。（福州＝新華社記者／魏培全）1日、三坊七巷で無形文化遺産の伝統舞踊「泉州拍胸舞」や「火鼎公火鼎婆」を見物する人々。（福州＝新華社記者/魏培全）【新華社福州1月4日】中国福建省福州市の歴史文化街区「三坊七巷（さんぼうしちこう）」は1日、獅子舞や伝統衣装のショーを楽しむ市民や観光客でにぎわった。１日、三坊七巷にある南後