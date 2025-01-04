「全国高校サッカー選手権・準々決勝、流通経大柏８−０上田西」（４日、フクダ電子アリーナ）上田西（長野）は流通経大柏（千葉）の猛攻を止められず、まさかの８失点大敗。７年ぶりのベスト４には届かなかった。試合後、上田西の白尾秀人監督は「雰囲気にのまれてしまった。相手の応援団も含めてこの会場が全部、流通経済大柏っていうところで、自分も含めてまだまだ経験が足りなかった」と敗戦を受け止めた。流通経大柏の大