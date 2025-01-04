駒大陸上部は４日、部のインスタグラムを更新。「第１０１回箱根駅伝準優勝（復路優勝）」などと記し、総合準Ｖ、復路優勝の成績を残した２、３日の箱根駅伝を報告した。「今期３大駅伝出雲駅伝準優勝全日本大学駅伝準優勝箱根駅伝準優勝次に３つの準を取り除くのは駒澤しかない。２日間、たくさんの応援ありがとうございました。」として沿道などからの多くの声援に感謝した。主将の篠原倖太朗（４年）をメンバーが囲