タレントのクリス松村が4日、自身のブログで今年も“暖房ゼロ宣言”した。川崎希、痛みで眠れず「鼓膜に穴をあけて…」クリスは「今年もゼロで」のタイトルでブログを更新。「今年は本格的な冬到来！という感じですが、相変わらず今年も暖房なしでやっています」と書き出し、「暖房ゼロ生活も3年目、慣れたものです」とつづった。「しかし、寒いことに変わりはないので、暖かグッズを追加、取り出して昨日から使っています。昨年は