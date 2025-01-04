織田裕二主演「踊る大捜査線」シリーズのテレビＳＰ版「歳末特別警戒スペシャル」（９７年）、「秋の犯罪撲滅スペシャル」（９８年）が年始に関西地区などで連続再放送され、ネットが盛り上がっている。９７年の連続ドラマ版の放送後、初期に放送されたスペシャル版で、メインゲストは「歳末特別警戒」が稲垣吾郎、「秋の犯罪撲滅」が大塚寧々。すでにブレークしていた広末涼子らがチョイ役で出演している一方で、当時はまだブ