富士急グループの富士山麓電気鉄道は、2025年4月1日(火)から富士急行線の「通学定期券(高校生以下)」を最大で20％値下げします。ことし11月に沿線の各高等学校PTA会長から「通学定期の割引率を引き上げ、学業に励む生徒を支援してほしい」との要請を受けたことから実施するもの。高等学校では、中学生の進路希望の多様化や保護者の方から「通学定期券の運賃が少しでも安くならないか」との声が寄せられていたといいます。2017年に