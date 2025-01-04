ガイナーレ鳥取は4日、サンフレッチェ広島からFW棚田遼(21)が育成型期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年1月31日までとなり、期間中に広島と対戦する全ての公式戦に出場できない。棚田は2024シーズンにいわきFCへ育成型期限付き移籍。J2リーグ戦10試合、天皇杯1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW棚田遼(たなだ・りょう)■生年月日2003年6月19日(21歳)■出身地広島県■身長/体