J2復帰の大宮アルディージャは4日、横浜FCからFWカプリーニ(27)が完全移籍で加入することを発表した。ブラジル出身のカプリーニは2023年に横浜FCへ加入。2024シーズンはJ2リーグ戦38試合でチーム1位タイの7ゴールを挙げ、1年でのJ1復帰に貢献した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FWカプリーニ(CAPRINI)■生年月日1997年11月11日(27歳)■出身地ブラジル■身長/体重167m/66kg■経歴ジュベントゥージ(ブラジル)-ア