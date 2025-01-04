FC町田ゼルビアは4日、ガンバ大阪から期限付き移籍していた日本代表GK谷晃生(24)が完全移籍で加入することを発表した。谷は2024年から町田に期限付き移籍し、同シーズンはJ1リーグ戦37試合に出場。完全移籍に際して町田の公式サイトを通じ、「2025シーズンも皆さんと共闘させていただくことになりました。リーグ戦・カップ戦・ACLと昨年以上に厳しい戦いにはなると思いますが、昨年の悔しさを胸にチームの勝利のために1年間全