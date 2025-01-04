山下美月が自身のInstagramを更新し、北海道の雪景色の中でのオフショットを投稿した。 【写真】ニットキャップとモコモコアウター姿で座る姿がまるで雪の妖精の山下美月 ■山下美月が『土曜はカニする！？』で北海道でミッションに挑戦 1月3日に放送された『土曜はカニする！？北海道で大激突SP』に出演した山下。 本番組は『土曜はナニする！？』のお正月特番で、MCの山里亮太と宇賀なつみが2チームに分かれて北