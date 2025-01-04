元AKB48でタレントの峯岸みなみ（32）が3日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに新春SP」（後10・00）にゲスト出演。昨年7月の第1子出産後の悩みを明かす場面があった。この日はプロ野球・日本ハムの杉浦稔大投手の妻で、元「モーニング娘。」、元テレビ東京アナウンサーでタレントの紺野あさ美とともに“元アイドルママ”として出演した。峯岸は22年に人気Youtuber「東海オンエア」てつやと結婚。昨年7月に第1子となる長女を