能登半島地震の被災地で、車のタイヤのパンクなどによるロードサービスの出動要請が相次いでいる。日本自動車連盟（ＪＡＦ）石川支部によると、石川県奥能登地域での昨年１〜１１月の救援件数は前年同期比で約８割増えた。タイヤ関係のトラブルが目立つといい、雪のシーズンを迎え、同支部は「事前に道路状況を確認して安全運転を」と呼びかけている。同支部によると、奥能登４市町（輪島、珠洲、能登、穴水）の昨年１〜１１月