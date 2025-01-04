高速道路の上りはUターンラッシュで、4日夕方から夜にかけて最大で20キロの渋滞が予測されています。高速道路の上りは午後2時半現在、東名高速の綾瀬スマートインターチェンジ付近で11キロの渋滞、関越道の花園インターチェンジ付近で事故もあり9キロの渋滞となっています。夕方から夜にかけては、東名高速の都夫良野トンネル付近や関越道の高坂サービスエリア付近で最大20キロの渋滞が予測されています。