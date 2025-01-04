1月3日、「第101回東京箱根間往復大学駅伝競走」（以下、箱根駅伝）で、青山学院大学が2年連続8回めの優勝を飾った。10区を務めた1年生の小河原陽琉（おがわら・ひかる）がゴールすると、選手たちや原晋（すすむ）監督らがゴール前で選手を出迎えた。原監督は、選手たちらから8度、胴上げをされた。そして、初めて箱根駅伝のゴール前に呼び寄せたという、妻である美穂さんも胴上げされ、3度、宙を舞った。スポーツ担当記者