Ｊ１湘南の杉岡大暉（資料写真）Ｊ１湘南は４日、ＤＦ杉岡大暉（２６）が柏に完全移籍すると発表した。昨年７月から町田に期限付き移籍していた。「僕にとって湘南ベルマーレは特別なクラブ。またピッチの上で成長した姿を見せることができるように頑張る」とコメントした。