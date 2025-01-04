昨年末に過去の女性トラブルが報じられた元SMAPの中居正広（52）。年を跨いだが、波紋は着実に広がり続けている。12月19日発売の「女性セブン」で、’23年6月に行われた会食後に参加していた女性と重大なトラブルを起こしていたことが報じられた。その後、中居側が女性に約9000万円の解決金を支払い解決済みであることを、中居の代理人弁護士は同誌の取材に対して認めている。その後、「週刊文春」と「スポニチアネックス」も同ト