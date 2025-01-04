女優の伊藤沙莉（30）が4日に配信したインターネットラジオ番組「伊藤沙莉のsaireek channel」で、18歳年上の劇作家・蓬莱竜太氏と結婚したことを発表した。 【写真】「嫁に来ないか」でプロポーズした蓬莱竜太氏 伊藤は番組冒頭で「突然ですが、本日はこの番組を愛する、いつも伊藤沙莉を応援してくださっているサイリークの皆さまにお伝えしたいことがありまして」と前置き。「私、伊藤沙莉は、かねてよ