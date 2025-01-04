東京ディズニーシーでは、2025年1月15日（水）から3月31日（月）までの間、スペシャルイベント「ダッフィー＆フレンズ・ワンダフルキッチン」を開催！期間中、ロストリバーデルタにあるレストラン「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」および周辺は、ダッフィー＆フレンズをモチーフとしたデコレーションに彩られ、ダッフィーをイメージしたミールセットなどのスペシャルメニューが登場。今回は「ダッフィーのスペシャルセット