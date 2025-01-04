炊きたてのツヤツヤごはんを食べたいと思っても、家族それぞれの生活リズムが違うとなかなか難しいものです。それでも美味しいごはんを諦めたくないという人には、こんな炊飯ジャーがおすすめです。象印マホービンから、炊きたてのようなツヤツヤごはんを最大30時間保温できる、お茶碗1杯分から3合まで炊ける小容量タイプの圧力IH炊飯ジャー「極め炊き（NP-RU05）」（予想実勢価格：4万3780円前後）が登場します。2025年1月下旬よ