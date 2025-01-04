全国高校サッカー選手権大会で県代表の上田西は準々決勝で千葉代表の流通経済大柏に敗れ、7大会ぶりのベスト4進出はなりませんでした。7大会ぶり3回目の選手権出場となった上田西。準々決勝では年代別の代表やJリーグ入団内定選手を擁する千葉代表の流通経済大柏と対戦しました。上田西は序盤から守備に回る時間が長くなり、前半13分に先制点を奪われると、前半だけで6失点と大きくリードを許します。それでも後