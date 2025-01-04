菅義偉氏政府は、米国の首都ワシントンで9日に開かれるカーター元大統領の国葬に、菅義偉元首相を特使として派遣する方針を固めた。政府関係者が4日、明らかにした。石破茂首相は昨年12月、カーター氏の死去を受けた談話で「国際社会の平和と安定の維持に多大な貢献をした指導力に、改めて深い敬意を覚える」と哀悼の意を表明した。