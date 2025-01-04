「全国高校サッカー選手権・準々決勝、東海大相模２−１明秀学園日立」（４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）２３年全国高校総体王者の明秀学園日立（茨城）が、初出場の東海大相模（神奈川）に敗れ、国立進出はならなかった。序盤からプレスをかけ、前半３４分には右コーナーキックにＤＦ久保遼真（２年）が頭で合わせて先制点を挙げた。ただサイドチェンジを絡めた相手の攻撃に対して、徐々に押され始め、後半に逆転を