ウッチャンナンチャン内村光良（60）が3日放送のNHK正月特番「タモリと鶴瓶の新春！初しゃべり会」にゲスト出演。新人時代、人気番組の放送でハワイに行った時に大変だったことを明かした。フジテレビ系「笑っていいとも！」を1990年1月にハワイから生放送した時のことを振り返った。レギュラーになった1年目25歳だった内村は「新人ですから荷物をスタッフさんのを一緒に運んでいって。荷物検査のとこで（スーツケースを）パカって