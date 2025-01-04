全日本空輸（ANA）は、ホノルル線の機内免税品プリオーダーサービスキャンペーンを1月6日午後5時をもって終了する。2024年8月1日から実施しているもので、ホノルル発着路線で機内免税品販売のプリオーダーサービスを利用し、「プリオーダー番号」をワイキキ市街に位置するマハロラウンジで提示すると、「ミニHONU キーホルダー」を注文1件につき1個プレゼントしている。「機内免税品プリオーダーサービス」は、搭乗日前月22日から3