インフルエンサーのぷちあやが3日に自身のアメブロを更新。義実家へ行く時のコーディネートを紹介した。この日、ぷちあやは「夫の実家に行く時の私服」というタイトルでブログを更新。夫から「あやが1番よく見える服装を着て！」とリクエストされたことを受け「1番好きな組み合わせで行くことに」と明かし自身の全身ショットを公開した。続けて「このワンピとニットの組み合わせ、好きすぎる」「めちゃくちゃ着痩せしてみえるよね