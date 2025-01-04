週明け6日(月)は日本海を低気圧が進み、西日本から北日本の広い範囲で大気の状態が不安定になるところがあり、雨が降る見込みです。9日(木)ごろからは冬型の気圧配置が強まり日本海側では雪の降りやすい天気が続くでしょう。6日午前9時の予想天気図です。低気圧が前線をともない、日本海を進み北海道に達する見込みです。雪・雨と風の予想ですが、6日は低気圧が日本海を通過することにともない、大気の状態が不安定になり、雨の降