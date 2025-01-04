お笑いタレント・東野幸治（57）が3日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00)に出演。お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（44）の結婚についてコメントした。吉村は1日、自身のX（旧ツイッター）で「この度平成ノブシコブシ吉村崇は30代女性事務職の方と本日結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告した。日付は昨年12月31日だった。これについて東野は冒頭、「前日にLINEが来