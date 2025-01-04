タレントの辻希美さんが2025年1月2日にYouTubeチャンネルで、大根おろしで干支の「巳」を再現したみぞれ鍋を披露した。「白いヘビは幸運を運んでくれるらしい」辻さんは動画冒頭、「今回はですね、2025年になりまして、巳年になりましたということで、巳にちなんだ料理をやっていこうかなと思っております」といい、98円で購入できたという大根2本と白菜まるまる1つ、特売の豚肉でみぞれ鍋を作ると宣言した。以前はフードプロセッ