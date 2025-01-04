待ちに待った新型「クラウンエステート」近年、新車販売される多くのクルマがSUVです。各社からは様々なSUVが登場しています。そのなかで発売が待たれているのがトヨタ新型「クラウンエステート」です。【画像】めちゃカッコいい！ トヨタ「新型“ひろびろ”クラウン」を画像で見る（30枚以上）SNSでは「2025年3月に登場する」と噂されています。待ち遠しい！ トヨタ新型「クラウンエステート」（画像はプロトタイプ）クラ