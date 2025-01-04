◆第１０３回全国高校サッカー選手権▽準々決勝東海大相模（神奈川）２―１明秀学園日立（茨城）（４日・Ｕ等々力）２大会連続６度目出場の明秀学園日立は前半３４分にＣＫからＤＦ久保遼真（はるま、２年）がＣＫを頭で先取点を奪ったが、その６分後に追いつかれると、後半２５分に決勝点を許した。後半はシュート０本で、８０分間で計２本と攻撃が不発に終わった。２３年度総体優勝の実力校も選手権は１７年度と今回の８