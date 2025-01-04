俳優の仲代達矢（92）が4日、都内で行われた映画「いもうとの時間」（監督鎌田麗香）の初日舞台あいさつに登壇した。1961年、村の懇親会で振る舞われたぶどう酒を飲んだ女性5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」で逮捕され、無実を訴え続けるも89歳で獄中死した奥西勝元死刑囚の妹を追ったドキュメンタリー。仲代はナレーションを務める。仲代が舞台あいさつに出席するのは珍しく、姿を表すとシアターに駆けつけたファンから