昨年のダービー馬で、前走の有馬記念では３着だったダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田）が、ＡＪＣＣ（２６日・中山、芝２２００メートル）に向かうことが４日、明らかになった。管理する安田翔伍調教師が公式Ｘで発表した。鞍上は戸崎圭太騎手。同馬は有馬記念３着後、放牧に出ず在厩で調整が続けられており、同師は「馬についてですが有馬記念は３着になったものの春に感じていた走りとは程遠く重苦しさが見受けられ横山典