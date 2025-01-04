フィギュアスケート元世界女王の安藤美姫さんが「TOKYO SKYTREE TOWN® ICE SKATING PARK 2025」のオープニングセレモニーに出席しました。 【写真を見る】【安藤美姫】今年の抱負は「今を生きる 出会いに感謝」“信じられる人・信じられない人がハッキリした” “初心に戻って生きていきたい”本物の氷を使用したアイススケートリンク「TOKYO SKYTREE TOWN® ICE SKATING PARK 2025」が、1月4日〜2月28日の期間、